Bebeto é reforço do Tondela por duas temporadas

Bebeto reforça a defesa do Tondela para as próximas duas temporadas. O lateral-direito chegou livre depois de terminar contrato com o Marítimo. "Estou muito contente com este novo desafio. Agradeço ao Tondela pela oportunidade que me deu. Venho com toda a ambição para ajudar os meus colegas e a equipa a atingir os objetivos", afirmou o brasileiro.





O defesa, de 30 anos, representou o Marítimo ao longo das últimas três temporadas, realizando um total de 85 jogos com a camisola dos insulares.Esta contratação a custo zero supre uma necessidade do plantel, pois Tiago Almeida, jovem lançado na época passada na equipa principal, vem sendo a aposta de Ayestarán na pré-temporada e Manu Sánchez é carta fora do baralho para o técnico espanhol.