Bebeto garante um “ritmo forte” com o Benfica

Viu o jogo com o Famalicão do lado de fora por estar de castigo, mas Bebeto sabe bem o moral que o triunfo sobre os minhotos trouxe à equipa. Ao final desta tarde, o lateral, que estará de regresso ao onze, deseja capitalizar os índices de confiança num bom resultado no Estádio da Luz.

“A vitória na última jornada foi muito importante para o plantel. Vai dar confiança para os próximos jogos. A equipa está a trabalhar muito para crescer de produção e evoluir nesta sequência da temporada. Vamos manter este ritmo forte agora”, sublinhou o camisola 2 dos beirões em declarações à sua assessoria de imprensa.

“O Benfica é um adversário que dispensa comentários. Vamos procurar fazer um jogo seguro para conquistarmos um bom resultado. É importante ter intensidade durante os noventa minutos. O plantel está ciente das dificuldades que terá pela frente”, prosseguiu Bebeto em jeito de antevisão.

Num plano mais pessoal, o brasileiro promete total empenho. “Estou muito feliz no Tondela e a trabalhar para melhorar o meu desempenho em campo com a camisola do clube. Vou continuar a dedicar-me ao máximo para evoluir nos próximos meses”, rematou.