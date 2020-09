Bebeto perto de assinar pelo Tondela

Bebeto está a negociar a transferência para o Tondela, depois de ter representado o Marítimo nas últimas três temporadas, revelou esta segunda-feira o futebolista à Lusa.

O defesa brasileiro, de 30 anos, está livre para assinar por qualquer clube, visto que o contrato com o emblema insular expirou no mês de junho, e, apesar de algumas conversações entre o atleta e a equipa madeirense, não houve entendimento para a renovação.

O lateral direito chegou aos verde-rubros em 2017, tendo realizado 80 partidas oficiais e marcado dois golos.

Segundo Bebeto, as negociações com o Tondela estão praticamente concluídas e o defesa deverá assinar contrato nos próximos dias, continuando a atuar no campeonato português.