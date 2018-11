Beirões dão cartas nos escalões de formação

A boa temporada do Tondela nos escalões de formação levou o treinador Pepa a chamar alguns jovens ao treino da equipa principal, realizado esta quarta-feira. Foi uma forma de premiar o trabalho e o talento de jogadores que se têm destacado nos juniores e nos juvenis. Rúben Fonseca, André Seruca, Patchu Monteiro e Chiquinho foram os representantes dos sub-19, enquanto Tiago Nunes é da equipa de sub-17.Estas duas equipas militam na primeira divisão nacional e os resultados têm sido claramente positivos. A equipa de juvenis terminou a primeira fase na liderança da Série B, à frente do FC Porto, a quem os beirões venceram ainda no último domingo, por 4-3. O saldo é de 10 vitórias e apenas uma derrota nas 11 jornadas da primeira etapa do campeonato.O Tondela vai, assim, disputar a fase de apuramento do campeão nacional de juvenis, que inclui os quatro primeiros classificados das quatro séries. Refira-se que os primeiros classificados das Séries A, C e D foram, respetivamente, Sp. Braga, Sporting e Benfica.No que diz respeito à equipa sub-19, o Tondela está na vide-liderança da Série Sul, ao fim de 12 jornadas, apenas atrás do Benfica e à frente de Sporting, Estoril, entre outros emblemas.Estes resultados animadores vão de encontro ao projeto da direção de Gilberto Coimbra e também da SAD recentemente adquirida por David Belenguer, que passa por uma forte aposta nos produtos da formação.