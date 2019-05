Tondela oficializa saída de Pepa

O Tondela anunciou esta sexta-feira a saída de Pepa do comando técnico da equipa.





Em comunicado, os beirões agradecem as duas épocas e meia do treinador no Estádio João Cardoso: "Duas temporadas e meia não são dois dias e meio. Foram muitass as emoções vividas, jogos com alegrias e tristezas também, mas sempre com a garantia que a resposta iria ser dada logo a seguir. Crescemos consigo Mister, como acreditamos que também cresceu connosco".Pepa, de 38 anos, está na calha para orientar o Rio Ave , já depois de terem terminado as negociações com o Moreirense