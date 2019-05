Beirões partem à procura de milagre

O Tondela chega às últimas duas jornadas do campeonato ocupando um dos lugares de despromoção, o que significa que os beirões vão procurar frente a Sporting e Chaves uma espécie de milagre que possa permitir a permanência no campeonato. E se há clube habituado a estas façanhas, é o Tondela.

Ora, nas anteriores três presenças na 1ª Liga, os auriverdes fizeram um trajeto mais tranquilo em 2017/18, mas em 2015/16 e 2016/17 só lograram carimbar a permanência ‘in extremis’. Nessas duas campanhas, a equipa conseguiu vencer as duas últimas partidas do campeonato para, assim, carimbar a continuidade no escalão maior. Será esse feito que a formação comandada por Pepa tentará repetir nestas derradeiras etapas da Liga NOS.

O contexto complicou-se para os beirões, que caíram para a zona de despromoção depois da derrota caseira com o Santa Clara. Mesmo assim, o plantel não vai atirar a toalha ao chão. "A experiência diz-nos que tudo é possível", escreveu o guarda-redes Cláudio Ramos, no Instagram, nas horas que se seguiram ao desaire com os açorianos. Uma referência clara ao histórico de superação dos tondelenses evidenciado há duas e três épocas, que teve o contributo do internacional português.

Entretanto, o plantel já prepara a visita a Alvalade. Ricardo Alves e João Reis são baixas certas, por lesão.