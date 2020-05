Beirões treinam em grupos de 12

À medida que se aproxima o começo dos treinos em conjunto, o Tondela vai antecipando o regresso à competição com muita bola nas suas sessões de treino. O enfoque de Natxo González tem estado em exercícios com pequenos grupos de 12 jogadores (seis contra seis), uma fase imediatamente anterior à dos treinos coletivos, que devem iniciar na próxima segunda-feira.





Estes pormenores do trabalho com o esférico podem ser 'espreitados' numa fotogaleria publicada esta sexta-feira pelos auriverdes . Recorde-se que ontem foram conhecidos os resultados da segunda ronda de testes PCR/zaragatoa do plantel e deram todos resultado negativo.