Tondela visa arbitragem nos Arcos: «As regras do futebol mudaram?»

O Tondela voltou a queixar-se da arbitragem após o jogo de sexta-feira no reduto do Rio Ave (2-2) . Os beirões criticaram a prestação de João Capela especificamente na expulsão de Ricardo Alves e numa alegada mão de Bruno Moreira na área vila-condense."Respeitem-nos! Dissemo-lo durante a semana mas pelos vistos teremos de repetir. Esta sexta-feira tivemos novo episódio de uma tremenda falta de respeito para com o CD Tondela", pode ler-se no site oficial dos auriverdes."Voltámos a ser prejudicados com mais uma expulsão (como é fácil mostrar cartões aos nossos jogadores), a pouco porque outra vez uma bola no braço voltou a não ser sancionada com grande penalidade (as regras do futebol mudaram?)", acrescenta a nota, que diz ainda ter sido escrita nos Arcos "uma nova página negra para o futebol português".