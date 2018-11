Belenguer oficializado como acionista maioritário: «Temos expectativas muito ambiciosas»

O negócio que garante a David Belenguer a aquisição de 80% das ações da SAD do Tondela foi oficializado esta quinta-feira, num evento que decorreu no Estádio João Cardoso e que contou com a presença do novo proprietário da sociedade e de Gilberto Coimbra, presidente do clube.O ex-futebolista garantiu estar feliz com a ocasião e assumiu uma grande vontade de dar seguimento ao caminho de crescimento do clube. "É uma honra estar neste lugar. O CD Tondela é um clube muito atrativo para o qual temos expectativas muito ambiciosas", referiu.Por sua vez, Gilberto Coimbra manifestou que acredita que este é o passo certo rumo ao futuro e desvendou alguns dos projetos que, por força deste negócio, poderão agora ganhar vida. "É uma escolha poderada e que pensamos ser a melhor para o CD Tondela. Com este passo iremos construir o nosso Centro de Estágios e daremos ainda mais força à nossa formação de jovens jogadores", frisou.Com esta compra, David Belenguer assume o papel de acionista maioritário da SAD, mas a gestão do projeto ficará ao encargo da Hope Group, uma holding que controla também o Granada, de Espanha, e que detém 30% do Parma, de Itália.