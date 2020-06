Bis de Ronan diante do Aves valeu almoço de oferta

Ronan viveu uma noite inesquecível na última quinta-feira, quando assinou os dois golos com que o Tondela derrotou o Aves (2-0), colocando um ponto final no longo período sem vitórias em solo beirão. A verdade é que o avançado de 25 anos pareceu ter previsto uma noite de sucesso, a julgar pela aposta que fez com o colega Phillipe Sampaio.

“Os meus colegas elogiaram-me pelos golos, sim. E até tive uma prendinha, do Phillipe Sampaio. Tínhamos combinado que, se eu fizesse um golo, ele dava-me dinheiro e eu ganhei. Foi um almoço e até já está pago”, contou Ronan, ao Canal 11. “A vitória foi ainda mais importante porque estávamos num ciclo de seis jogos sem ganhar. E estes triunfos contra equipas que lutam na zona inferior da tabela são muito importantes, dão confiança ao grupo”, acrescentou.