Bruno Wilson: «Nunca deixámos de acreditar que poderíamos fazer um golo»

O Tondelao Sporting, este domingo, em jogo a contar para a 10.ª jornada da Liga NOS, num jogo em que as oportunidades de perigo foram escassas.Aos 88 minutos, Bruno Wilson, defesa do Tondela, surgiu nas costas de Ristovski e cabeceou para o fundo da baliza defendida por Renan Ribeiro, sem qualquer hipótese para o guarda-redes dos leões.No final da partida, o defesa do Tondela mostrou-se satisfeito pelo golo frente à equipa comandada por Jorge Silas, afirmando que os beirões acreditavam que podiam chegar ao golo, o que se verificou."É um prémio (de homem do jogo) de equipa apesar de ser eu a recebê-lo. O jogo exigiu muito sacrifício. Sou um jogador agressivo sem bola e que gosta sempre de sair a jogar com a bola limpa. Hoje não tivemos muitas possibilidades de sair a jogar porque sabíamos que o Sporting jogava muito por dentro e teríamos de passar a maior parte do jogo a defender, o que nem sempre é fácil porque acabamos de perder discernimento com a bola. A equipa esteve muito bem, nunca deixámos de acreditar que poderíamos fazer um golo na transição ou numa bola parada. Acho que a equipa está de parabéns hoje", afirmou o defesa em declarações à Sport TV."O segredo é acreditar sempre, ao primeiro ou ultimo. Temos de ir para todas as bolas paradas da mesma forma. Hoje tive o privilegio de poder fazer o golo para a minha equipa e poder contribuir", finalizou.