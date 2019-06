Bruno Wilson troca Sp. Braga pelo Tondela

Bruno Wilson vai jogar no Tondela na nova temporada. O defesa-central, de 22 anos, dá o salto para o escalão principal do futebol português, depois de ter estado ao serviço da equipa B do Sp. Braga ao longo das últimas temporadas.





O jogador assina pelo Tondela a título definitivo, todavia o Sp. Braga ficará na posse de metade do seu passe. Apesar de abraçar uma realidade praticamente nova, Bruno Wilson já jogou uma vez na 1.ª Liga. Foi em dezembro de 2016, num duelo entre a equipa principal do Sp. Braga e o Paços de Ferreira.O Tondela, note-se, ainda não anunciou formalmente nenhum reforço para a temporada 2019/20.