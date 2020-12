Castigos desfalcam o meio-campo para o Nacional

O embate com o Moreirense trouxe mais um ponto à equipa de Pako Ayestarán, mas o técnico saiu do embate com os cónegos com duas dores de cabeça para a deslocação, do próximo domingo, a casa do Nacional.





João Pedro foi expulso com um cartão vermelho direto, enquanto Pedro Augusto viu o 5º amarelo, estando ambos castigados e fora do embate diante dos madeirenses.Olhando às opções disponíveis no banco de suplentes no desafio de anteontem, os mais fortes candidatos a substituir a dupla que está suspensa serão Jaume Grau e João Mendes, sem esquecer Jaquité. O internacional guineense, embora não tenha constado da ficha de jogo ante os minhotos, é uma peça importante do plantel. Basta dizer que foi o capitão, na Taça de Portugal, diante do FC Porto.