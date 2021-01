Castillo desejado na Costa Rica

Rubilio Castillo é alvo do Alajuelense neste mercado de janeiro. O emblema da Costa Rica, segundo a imprensa local, pretende receber o avançado hondurenho por empréstimo, ele que tem estado ao serviço do Motagua, no seu país, por cedência do Tondela. Rubilio Castillo, de 29 anos, tem contrato com os beirões até 2022 e não faz parte dos planos do clube.

Entretanto, Mario González aguarda o resultado do exame à lesão muscular na coxa esquerda realizado ontem, por forma a esclarecer a gravidade do problema.