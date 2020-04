Centro de estágio liberta três milhões de euros

A construção do centro de estágio de Nandufe, cuja viabilidade foi autorizada recentemente em despacho publicado no Diário da República, vai permitir aoTondela encaixar cerca de três milhões de euros.





Verba essa que diz respeito ao acordo que o clube estipulou quando 80 por cento da SAD passou para as mãos do grupo espanhol Hope."Dos seis milhões provenientes da compra de ações, três só serão entregues quando estiverem concluídas as obras da cidade desportiva", revelou o presidente Gilberto Coimbra há um ano.