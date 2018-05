O médio Claude Gonçalves está de saída do Tondela. O jogador encontra-se em final de contrato e, segundo apurámos, não irá prolongar o vínculo com o clube auriverde, pelo que está terminado um ciclo de duas temporadas.

Ao longo da sua passagem pelo clube beirão, Claude Gonçalves foi utilizado em 58 jogos oficiais, não tendo marcado qualquer golo. O jogador, de 24 anos, irá agora dar um novo rumo à sua carreira, ele que só representou o Tondela no futebol português.

Jorge Fernandes diz adeus

Terminou o período de empréstimo de Jorge Fernandes, pelo que o central está de partida do plantel para regressar à casa-mãe, o FC Porto. Ontem, o jogador recorreu às redes sociais para divulgar uma mensagem de despedida do clube.

"Obrigado Tondela, obrigado pela oportunidade de me estrear na 1ª Liga, pela confiança que tiveram em mim. Foram sem dúvida cinco meses inesquecíveis! Obrigado à equipa técnica, staff e colegas, que agora são mais que isso. Estamos de parabéns por tudo aquilo que conseguimos. Sinto-me privilegiado por ter entrado na história do clube. Levo-vos a todos no coração. Agora é tempo de voltar para cara", escreveu Jorge Fernandes na rede social Instagram.