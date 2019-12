Cláudio Ramos chegou aos 250 jogos pelo Tondela

O Tondela perdeu, este domingo, na receção ao Belenenses SAD , por 0-1. Mas esta partida ficará marcada na carreira de Cláudio Ramos, já que o guarda-redes chegou à fasquia dos 250 jogos com a camisola dos beirões."É um orgulho e uma felicidade enorme completar 250 jogos pelo Tondela. Muito obrigado a todos os que sempre me apoiaram. Não conseguimos a vitória, mas continuamos unidos e com uma vontade enorme de vencer já o próximo jogo", escreveu Cláudio Ramos, nas redes sociais.Este tem sido um longo trajeto para o português, de 28 anos, que ingressou nos auriverdes na temporada 2011/12, depois de ter feito formação no V. Guimarães e passado ainda pelo Amarante. Cláudio Ramos acompanhou, desde então, todo o trajeto de subida do clube beirão, desde a antiga 2.ª Divisão à 1.ª Liga.O crescimento do clube foi, simultaneamente, o crescimento do jogador, que cumpriu o sonho de estrear-se pela Seleção Nacional, em outubro de 2018, num particular com a Escócia.Destes 250 jogos, a maioria foi cumprida já nos palcos da 1.ª Liga (133). Aliás, é neste escalão maior que tem uma marca notável: são 86 jogos consecutivos sempre a titular e sem falhar um único minuto de jogo no campeonato, o que equivale a 7.740 minutos de competição.