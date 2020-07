Cláudio Ramos despede-se do Tondela: «Espero voltar um dia... nem que seja para presidente»

Cláudio Ramos chegou ao Tondela em 2011/12. "A ideia era fazer um ano emprestado pelo Vitória e voltar a Guimarães", recordou. Mas quis o destino que o guarda-redes permanecesse no Tondela e, ao fim de nove época no clube, chegou a hora do adeus.





"Vou estar sempre a torcer por fora, a ligação não vai terminar. No futuro vou regressar, como se costuma dizer. Espero que sim, espero um dia voltar... nem que seja para presidente!", atirou Cláudio Ramos, num vídeo divulgado pelo clube. "Sinto-me um tondelense desde sempre. Quando era pequeno o meu clube não era o Tondela, como é óbvio, mas agora é o clube do meu coração", apontou."Nem sempre a história foi bonita. Os primeiros anos foram difíceis. No primeiro ano da 1.ª Liga voltei a ir para o banco, depois de ter feito 40 e tal jogos no ano da subida. Aquela primeira permanência no campeonato foi o momento que mais me marcou, foi milagrosa mesmo. Recordo um episódio, quando o Zubikarai foi contratado, ele chegou e passados dois dias jogou, deve ter sido o momento mais difícil", contou.E foi ao serviço do Tondela que conseguiu concretizar o sonho de se tornar internacional A. "Estávamos a almoçar, a televisão no canto e começaram todos a dar-me cachaços e a dar parabéns pela convocatória. Quando o treinador Fernando Santos me chamou para entrar no jogo nem pensas no que vai acontecer, só queres entrar e jogar bem", apontou. "Só depois percebi a dimensão do que consegui e agradeço ao Tondela. Não havia Seleção para o Cláudio sem o Tondela", frisou.O guarda-redes, de 28 anos, estava em final de contrato com o Tondela, ao serviço do qual cumpriu 267 jogos, dos quais 150 na 1.ª Liga.