Cláudio Ramos e a Covid-19: «É o maior adversário da minha carreira»

Cláudio Ramos, capitão do Tondela, foi hoje porta-voz do plantel dos beirões, aos microfones da SportTV, apontando à luta contra o inimigo comum do momento: a Covid-19.





"É o maior adversário da minha carreira e da de todos. É uma situação difícil, mas a humanidade é muito forte e quando se une nada nos pára. Vamos ultrapassar isto", afirmou o guarda-redes do atual 14º classificado da Liga NOS.O camisola 1 do Tondela ainda falou sobre como tem sido o trabalho em casa e a expectativa pelo regresso aos relvados. "Queríamos jogar, queríamos que as coisas estivessem normais, mas o mais importante é a saúde e o futebol fica para segundo plano. O clube deu-nos um plano individual, conseguiu arranjar-nos bicicletas de indoor para termos em casa e isso facilitou um bocado. Temos todos de seguir o plano e temos estado em comunicação. Não há condições para jogar neste momento, se no futuro existirá ou não, não faço ideia. Se futuramente todas as condições estiverem reunidas, o que todos queremos é voltar a jogar", reforçou.