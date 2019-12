Cláudio Ramos é o único totalista

Cláudio Ramos, Yohan Tavares e Pepelu eram até à última jornada os três totalistas do Tondela na Liga, só que o defesa-central foi suplente utilizado no Estádio do Dragão (derrota com o FC Porto, por 3-0) e Pepelu substituído na 2ª parte para evitar um eventual 5º amarelo que tiraria o espanhol do jogo com o Gil Vicente.





Também com quatro amarelos, João Pedro saiu do relvado ao mesmo tempo que o internacional sub-21 pela Espanha.Resumindo, o guarda-redes é agora o único totalista dos beirões, algo a que já está habituado, ele que cumpre a nona temporada consecutiva ao serviço do clube.