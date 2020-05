Cláudio Ramos: «Estamos a olear a máquina»

O Tondela tem lançado ao longo dos últimos dias os olhares de diferentes jogadores ou elementos da equipa técnica sobre o regresso aos treinos, iniciado na última terça-feira. Neste sábado, foi a vez de Cláudio Ramos.





"Está a ser um retorno com muita felicidade, estávamos há muito tempo em casa e com saudades de sentir a relva e a bola. Estamos a respeitar todas as normas de segurança, não estamos a levar grandes cargas no início. Os nossos guarda-redes estão também a fazer um bom trabalho, estamos a olear a máquina. Foi uma semana extremamente boa, trabalhámos bem, esteve bom tempo e isso foi o mais importante", avaliou o capitão de equipa.O plantel reencontrar-se após longas semanas de confinamento teve igualmente um impacto positivo. "Rever a malta foi bom. Todos queremos estar juntos, no nosso balneário. Viemos agora para a nossa outra casa e queremos usufruir dela o mais rápido possível", finalizou o camisola 1.