Cláudio Ramos já subiu ao relvado

Cláudio Ramos permanece em dúvida para a deslocação a Portimão, na próxima jornada do campeonato. Todavia, o guarda-redes internacional português deu, esta quarta-feira, um passo em frente no processo de recuperação de uma lombalgia contraída ainda ao serviço da equipa das quinas.Cláudio Ramos continua a fazer fisioterapia, porém já subiu ao relvado tondelense para efetuar algum trabalho de campo, naturalmente de forma condicionada. A presença do guardião no duelo deste domingo continua incerta.O plantel comandado por Pepa realizou, esta quarta-feira, duas sessões de treino para preparar esse duelo com os algarvios. O restante plantel está à disposição do treinador.