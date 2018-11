Clube cede autocarro ao adversário da Taça

O espírito de Taça de Portugal levou o Tondela a prestar algum apoio logístico ao Vale Formoso, adversário do próximo domingo na quarta eliminatória da prova rainha.Pouco habituado a desafios mediáticos e frente a clubes da Liga NOS, o Vale Formoso solicitou algumas informações ao Tondela sobre aspetos logísticos. Foi nessa altura que o emblema beirão decidiu dar algum apoio nesse prisma, ao facultar o seu autocarro para transportar a comitiva que viaja dos Açores até à unidade hoteleira onde ficará instalada.O motorista e mais algum representante do Tondela estarão no Aeroporto do Porto, este sábado, a aguardar a chegada da equipa insular. Após o final do jogo, o Vale Formoso voltará a ter o autocarro auriverde à sua disposição para rumar ao Aeroporto. O Tondela também poderá contribuir com algum material de treino, se necessário.