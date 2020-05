Continuidade de Natxo González para "dar passo em frente"

Para David Belenguer o futuro do Tondela tem de ser pensado com Natxo González, olhando à temporada "tranquila" que os auriverdes têm desenvolvido sob o comando do técnico.





"Fizemos um contrato de dois anos com ele. Estamos a fazer a temporada mais tranquila da história do Tondela. Espero que ninguém o leve, espero que ele fique mais um ano para darmos um passo em frente e melhorarmos de rendimento", afirmou o presidente da SAD beirã em declarações à rádio espanhola Cadena Cope.Se o homem forte do futebol profissional do Tondela não esconde pensar em metas mais ambiciosas, também há que ter alguma prudência, olhando a certas dificuldades..."Nós temos os pés bem assentes no chão. Os contratos televisivos não são como em Espanha e, quiçá, esse seja o grande problema do futebol português, os pequenos são muito penalizados. É um tema muito sensível, não é fácil de resolver e não conseguimos rivalizar com equipas com outras condições financeiras", sublinhou David Belenguer, que diz que Portugal foi "exemplo" nesta fase de combate à pandemia do coronavírus.