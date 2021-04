Contusão afasta Murillo do jogo com o Benfica

Está confirmada a ausência de Murillo para o duelo de hoje, depois de os testes efetuados terem detetado uma contusão no pé direito. Trata-se de uma baixa de vulto no plano de jogo de Pako Ayestarán, atendendo à sua capacidade de provocar desequilíbrios, potenciada por uma velocidade que seria importante na transição ofensiva.

Murillo contraiu a lesão no último jogo, frente ao Famalicão, tendo sido substituído ao intervalo, após ter apresentado queixas no pé direito assim que marcou o golo que valeu o empate (2-2) no Minho. Para o seu lugar entrou Rafael Barbosa e também deve ser essa a escolha do técnico para compor o onze frente ao Benfica.