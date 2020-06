Coronavírus: Tondela com testes negativos em dia de receber o Aves

O plantel, equipa técnica e 'staff' do Tondela tiveram resultados negativos à covid-19 na sexta ronda de testes, realizada na quarta-feira, véspera do jogo da 26.ª jornada da Liga, anunciou esta quinta-feira a SAD do clube.

"Os exames ontem [quarta-feira] realizados, a cerca de 24 horas antes do regresso dos 'auriverdes' aos jogos em casa, deram todos negativo à deteção do SARS-Cov-2", informa o clube, em comunicado.

Nesse sentido, adianta a nota, jogadores, treinadores e staff do futebol profissional do Tondela, estão todos aptos para o jogo de hoje, às 21H15, no Estádio João Cardoso, frente o Desportivo das Aves.

Apesar de os testes serem todos negativos, informou o Tondela, "mantém-se o protocolo de segurança e higiene", ou seja, "fora dos períodos de treino, a obrigação do isolamento social para todos os atletas e restante 'staff' e o uso de máscara".

O Tondela já tinha realizado cinco testes, em 9 e 18 de maio, aquando do regresso aos treinos, e em 01 e 03 de junho, antes do jogo com o Benfica (0-0), e a 72 horas do jogo de hoje, em 07 de junho.

Também fizeram exames serológicos, no primeiro dia (04 de maio), de regresso ao complexo desportivo do Estádio João Cardoso, igualmente com testes negativos.

O Tondela, 14.º classificado, com 26 pontos, recebe hoje, pelas 21:15, no Estádio João Cardoso o Desportivo das Aves, 18º e último classificado, com 13, em encontro da 26.ª jornada da I Liga de futebol.