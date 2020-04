Coronavírus: Tondela doa milhares de luvas, máscaras e fatos

Depois de, há alguns dias, ter cedido o seu pavilhão ao município de Tondela para o armazenamento de materiais de combate ao coronavírus, agora o Tondela vem anunciar uma doação de materiais de proteção para os profissionais de saúde que trabalham no Centro Hospitalar Tondela-Viseu e ao Centro de Saúde de Tondela.





Sublinhando que o plantel principal dos beirões também participou na angariação de fundos para esta doação, o clube informa que oferece 5 mil luvas, 400 máscaras FP2 e ainda 150 fatos descartáveis. Segundo nota divulgada pelo Tondela, em breve serão igualmente doadas máscaras cirúrgicas, sendo que todos os materiais serão distribuídos "em iguais quantidades" em ambos os estabelecimentos de saúde."Estes materiais servirão para que os profissionais de saúde destas instituições continuem a levar a cabo com segurança as suas tarefas tão importantes no nosso dia-a-dia. Uma vez mais o CD Tondela reforça o papel que todos nós temos na resolução deste problema, sendo essencial que cumpramos a nossa obrigação de ficar em casa. Neste rumo, em breve estaremos de novo todos juntos", refere o clube auriverde.