David Belenguer: «Há muito por fazer no Tondela, uma cidade desportiva por construir»

David Belenguer assumiu recentemente os destinos da SAD do Tondela, mas ideias para o futuro do emblema beirão não lhe faltam. O presidente da sociedade concedeu uma entrevista ao jornal espanhol 'Marca', na qual explicou a decisão de investir em Portugal e dissertou sobre o plano que tem para o futuro tondelense."Queríamos investir em Portugal e havia várias opções, mas escolhemos o Tondela. É um clube humilde, recém-subido, com muitas coisas por fazer e uma cidade desportiva por construir", começou por dizer, traçando, de seguida, um plano a médio-prazo."O objetivo do Tondela tem de ser ambicioso mas realista. Não nos vamos converter numa equipa top5, mas não podemos subvalorizar o clube. No entanto, se pretendemos profissionalizar a gestão, temos de dotar o clube de um plano estratégico a médio-prazo para ganhar estabilidade na 1ª Liga", apontou.Questionado sobre qual o estilo de equipa que mais o agrada, o líder da SAD do Tondela assegurou que, acima de tudo, pretende ver um grupo com o qual se identifique. "Quero uma equipa competitiva, jovem. Nunca gostei das equipas destino, sempre gostei das equipas trampolim. Quero jogadores com fome, que cresçam e nos façam crescer, para depois darem o salto", concluiu.