David Bruno: «Terminou o meu ciclo ao serviço do Tondela»

O lateral do Tondela, David Bruno, recorreu às redes sociais este domingo para se despedir do clube que representou ao longo das últimas três temporadas.





"Terminou o meu ciclo ao serviço do Tondela! Três anos de muitas lutas, obstáculos, momentos bons e menos bons, mas no fim o principal objetivo foi sempre alcançado: manter o Tondela no principal escalão do futebol português. Um muito obrigado a todos aqueles que sempre me trataram bem e acarinharam, serei mais um a torcer por vocês", escreveu o defesa, de 27 anos, que vestiu a camisola número 22 dos auriverdes.David Bruno deixou ainda uma mensagem sobre o futuro, mas nada reveladora: "Quanto ao futuro, vamos ver o que me reserva". Fez 82 jogos e marcou um golo pelos beirões.