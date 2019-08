Denilson já apontou o golo que Pelé não fez

Denilson foi anunciado como reforço do Tondela há pouco mais de duas semanas, mas só anteontem teve oportunidade de estrear-se oficialmente com a camisola dos beirões. O brasileiro foi titular e fez, de penálti, o golo que abriu o marcador no triunfo sobre o Marítimo (3-2).Um momento de felicidade para o avançado, de 24 anos, que chegou a estar nas bocas do futebol brasileiro quando, em fevereiro de 2018, apontou um golo de antologia num duelo entre o Vitória da Baía e o Bahia de Feira. Atirou quase da linha de meio-campo e marcou! "Foi o golo que Pelé não fez, não foi? Graças a Deus, fui feliz", disse Denilson, na altura. Uma alusão ao momento semelhante protagonizado por Pelé no duelo entre o Brasil e a Checoslováquia, no Mundial de 1970, mas aí sem ter êxito...Agora no Tondela, o atacante mostra-se feliz com o início da experiência nos beirões. "A tendência, agora, é evoluir. Tenho vindo a dedicar-me ao máximo para que este ano seja especial para o Tondela e para mim também", disse Denilson à sua assessoria de imprensa.Também o central Philipe Sampaio se estreou pelos beirões. "O nosso grupo é jovem e nesta altura do campeonato o importante é somar pontos, ter estabilidade. O objetivo do Tondela passa por fazer uma temporada mais sólida e mais consolidada", afirmou à sua assessoria.