Denilson Junior reforça Tondela por empréstimo

O avançado brasileiro Denilson Junior vai jogar no Tondela por empréstimo dos brasileiros do Atlético Mineiro, anunciou este sábado o clube da 1.ª Liga."O ponta de lança, de 24 anos, natural do Brasil, chega do emblema de Minas Gerais num empréstimo válido até 30 de junho de 2020, com opção de compra", adianta o comunicado do Tondela.Denilson Junior junta-se a Pedro Augusto, Rubilio Castillo, Pepelu, Jonathan Toro, Richard Rodrigues, Filipe Ferreira, Philipe Sampaio, Manu Sánchez, Bruno Wilson, João Vigário e Yohan Tavares no lote de reforços do clube beirão, treinado esta temporada pelo espanhol Natxo González, que conta ainda com Ruben Fonseca, proveniente da formação.