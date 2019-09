Denilson mostra fome insaciável

Denilson protagonizou mais um episódio de um início de época a todo o gás ao bisar e fazer uma assistência na vitória em casa do Rio Ave. "Estou muito feliz com tudo o que tem acontecido desde que cheguei ao Tondela. As minhas expectativas estão a confirmar-se e espero melhorar ainda mais os meus números nos próximos jogos. Estou muito motivado e confiante para que isso aconteça", afirmou o número 9 dos beirões, em declarações à sua assessoria de imprensa.





Ainda sobre o jogo em Vila do Conde, Denilson vê a partida como o ponto mais alto da sua ainda curta passagem pelo futebol português: "Sem dúvida foi a minha melhor exibição com a camisola do Tondela. Estou muito feliz por ter ajudado a nossa equipa a conquistar essa importante vitória e por ter marcado novamente. Esta foi uma vitória de todos no plantel. Dedicamos-nos muito para que fosse possível."Por último, o atacante ainda projetou o duelo da próxima jornada com o V. Guimarães. "Vamos ter um jogo muito difícil diante do Vitória de Guimarães. Eles venceram na última jornada também e estão motivados. Precisamos fazer um jogo de muita intensidade para conquistar um grande resultado diante dos nossos adeptos", finalizou.