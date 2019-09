Denilson quer impor-se ao Rio Ave

Chamado ao onze inicial nos últimos dois jogos por Natxo González, Denilson já conta com um golo pelos auriverdes e agora perspetiva que a imposição do ritmo possa ser a chave para os auriverdes sair vitoriosos de Vila do Conde, no próximo domingo. "O Rio Ave vem numa ótima sequência na Liga e tem uma grande equipa. Vamos lutar muito para fazer um grande jogo contra eles para sairmos com a vitória. Precisamos impor o nosso ritmo e fazer uma ótima exibição durante os noventa minutos", afirmou o avançado, em declarações à sua assessoria de imprensa.





Depois da uma vitória e um empate, o brasileiro vê no jogo com o Rio Ave um novo capítulo de uma "boa sequência" de resultados. "Será muito importante a equipa conquistar uma boa sequência nestas próximas partidas para manter a evolução. Vamos lutar muito para que isso seja possível. Todos estão a empenhar-se ao máximo", atestou.Já do ponto de vista pessoal, Denilson mostra-se plenamente satisfeito com o papel que tem desempenhado na equipa até agora. "Estou muito feliz com este início no Tondela. Tudo tem acontecido como esperava. Agora quero continuar a melhorar o meu rendimento em campo para ajudar a conquistarmos os nossos objetivos. Vou lutar muito para honrar essa camisola até ao final", concluiu.