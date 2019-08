Denilson: «Sempre dentro da área para marcar golos»

Denilson foi um dos mais recentes reforços a chegar a Tondela e esta manhã falou aos adeptos através dos meios de comunicação do clube, mostrando o seu cartão de visitas."Sou um jogador de área, mas também gosto de jogar pelas extremidades do campo. A minha característica principal é aparecer sempre dentro da área para marcar golos. Já disputei um campeonato na Europa e estou preparado para esta nova etapa", afirmou o avançado brasileiro cedido pelo Atlético Mineiro. Na Europa, Denilson havia defendido as cores do Granada B entre 2014 e 2016.Noutro âmbito, Tomislav Strkalj, ontem anunciado como reforço, treinou hoje integrado com o plantel às ordens de Natxo González.