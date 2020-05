Dinâmica nova com mais bola

Com todos os jogadores disponíevis, o plantel do Tondela deu o tiro de partida para a segunda semana da retoma dos treinos, com ligeiras alterações na dinâmica de trabalho e mais bola já a rolar, por exemplo, mas sempre em concordância absoluta com as regras que estão determinadas no protocolo vigente e que implica ainda o distanciamento entre os elementos de todo o plantel.





Registe-se que o final da primeira semana no reinício do trabalho no relvado ficou marcado pela notícia de que todos os testes realizados aos beirões, de PCR/zaragatoa para a deteção da Covid-19, deram negativo.