Diogo Silva e Tembeng regressam aos convocados para o desafio com o Sporting

O guarda-redes Diogo Silva e o defesa Tembeng regressaram esta sexta-feira aos convocados do Tondela, para a deslocação ao terreno do Sporting, jogo a contar para a 33.ª jornada da Liga NOS.O treinador do Tondela, Pepa, voltou a chamar esta sexta-feira os dois jogadores que tinham estado ausentes na última jornada em casa, frente ao Santa Clara.A recuperar de lesões no joelho e a realizarem fisioterapia pós cirurgia estão João Reis e Ricardo Alves.O Tondela, com 31 pontos, em 16.º lugar, o primeiro da zona de despromoção, vai ao Estádio de Alvalade, no sábado, a partir das 20:30, enfrentar o Sporting, que está em terceiro lugar, com 73, sob a arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.- Guarda-redes: Cláudio Ramos, Diogo Silva e Pedro Silva.- Defesas: Joãozinho, Jorge Fernandes, Ricardo Costa, Ícaro Silva, Moufi e David Bruno.- Médios: Sergio Peña, Tembeng, João Pedro, Pité, Bruno Monteiro e Jaquité.- Avançados: Xavier, Patrick, Tomané, Delgado e Murillo.