Diogo Verdasca fora de órbita

Diogo Verdasca foi um dos nomes colocados na rota do Tondela, mas esse é um negócio que, ao que tudo indica, não irá avançar. De acordo com o 'El Periódio de Aragon', jornal de Saragoça, fonte do Tondela terá dito à publicação que o emblema beirão desistiu de perseguir o defesa-central.





No entanto, pelo queapurou, não houve qualquer proposta concreta pelo defensor e este não é hipótese para a formação tondelense.Verdasca, recorde-se, tem mais um ano de contrato com o Saragoça.