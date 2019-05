Diretor desportivo do Tondela deixa o clube

O diretor desportivo do Tondela, Carlos Carneiro, vai deixar o clube da Liga NOS, anunciou esta quinta-feira a SAD tondelense, em comunicado.





"No clube desde maio de 2016, o dirigente foi peça fundamental na manutenção no principal escalão do futebol português nas temporadas 2016/17, 2017/18, com a melhor classificação da história do clube, e, mais recentemente, em 2018/19", indica o Tondela.Carlos Carneiro foi o diretor desportivo responsável pela contratação do treinador Pepa, que assegurou a manutenção da equipa auriverde nas últimas três épocas e que também já deixou o clube.