Enzo Martínez falou com Darwin Núñez: «Disse-me que a liga é muito boa e para aproveitar»

Enzo Martínez chegou a Portugal esta semana para reforçar o plantel do Tondela e falou com um ilustre compatriota. Nada mais, nada menos do que o avançado do Benfica, Darwin Núñez.





"Conheço um companheiro que joga cá em Portugal, o Darwin Núñez. Estivemos a falar e disse-me que a liga era muito boa e para aproveitá-la", contou o central uruguaio que veio emprestado por uma temporada pelo Peñarol."Sinto-me muito bem, muito feliz, quero aproveitar este desafio da melhor forma. Vou dar o melhor de mim para podermos cumprir os nossos objetivos", acrescentou ainda o defesa, de 22 anos, entrevistado no 6º episódio da rubrica do clube, 'Podcast Auriverde'.Enzo Martínez e Souleymane Anne (ex-Guingamp), os dois mais recentes reforços dos auriverdes, treinaram integrados com o restante plantel esta quarta-feira.