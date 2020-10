Enzo Martínez feliz com estreia

Na antevisão do jogo com o Portimonense, Enzo Martínez, uruguaio de 22 anos, mostrou-se feliz com sua estreia a titular no jogo anterior com o Gil Vicente. “Foi o meu primeiro jogo a titular e senti-me muito bem. A confiança que os meus companheiros me passaram fez com que estivesse tranquilo”, disse. Recordando ainda esse jogo, o jogador confessa ter sido “importante o ponto conquistado”, mas o foco já está no próximo jogo, em Portimão, onde os auriverdes terão de “melhorar algumas coisas”. “O objetivo é vencer. Vamos atrás dos 3 pontos”, reforçou.

O defesa-central emprestado esta época pelo Peñarol confessa ainda ter ficado surpreendido com a qualidade que encontrou em Portugal “porque a Liga é realmente muito boa, qualquer equipa pode ganhar em qualquer campo”.