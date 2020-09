Enzo Martínez reforça eixo da defesa

Enzo Martínez é o mais recente reforço do Tondela. Depois de ontem ter anunciado a chegada de Abdel Medioub por empréstimo do Bordéus, a SAD auriverde oficializou esta terça-feira a contratação do central, cedido pelo Peñarol até ao final da temporada, mas com a possibilidade dos beirões acionarem opção de compra.





"Sou um defesa rápido, bom tecnicamente com um bom jogo aéreo. Venho com toda a vontade de evoluir e ajudar a equipa. É um desafio muito bonito para a minha carreira. Quero garantir aos nossos adeptos que vou dar o meu máximo todos os dias", vincou o jogador uruguaio, de 22 anos.É o nono reforço do Tondela, vai vestir a camisola 21 e já treinou esta manhã às ordens do técnico Pako Ayestarán.