Equipamentos arrojados

O Tondela apresentou os equipamentos oficiais para a nova temporada e a grande novidade são os alternativos originais.Primeiro, o principal mantém as listas verticais amarelas e verdes, com o calção a ser de novo amarelo, como há duas épocas. O secundário passa pelo azul marinho com uns traços esverdeados e calção azul, enquanto o 3º equipamento caracteriza-se pela combinação entre o vermelho e o amarelo, o que pode induzir a interpretação da ligação da Hope Group, detentora da maioria da SAD auriverde, à China e a Espanha.Cláudio Ramos, Bruno Monteiro, Pité e Xavier foram modelos para um vídeo publicado no facebook do clube, que serviu para apresentar os novos equipamentos. No vídeo é também utilizada simbolicamente uma criança na rua em alusão à realidade do interior, sendo que no final a criança aparece entre os postes de uma das balizas do Estádio João Cardoso.Apesar de um certo histórico de lesões, o hondurenho Rubilio Castillo, autor de 7 golos em 17 jogos pelo Saprissa na última temporada, rejeitou que tal seja problema. "O Tondela sabe da minha condição física e isso não será problema", afirmou à comunicação social do seu país. Entretanto, Pedro Augusto fez ontem os exames médicos e deve treinar hoje.