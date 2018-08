O Estrela Vermelha desistiu da contratação de Tomané. Segundoapurou, o clube sérvio ficou cansado com alegadas exigências diárias por parte do Tondela, abdicando assim de tentar contratar o avançado.O conjunto de Belgrado oferecia 500 mil euros ao Tondela pelos 50 por cento do passe que a formação portuguesa detém do jogador - num negócio avaliado em 1 milhão de euros. Já Tomané iria, na Sérvia, mais do que triplicar o atual salário.