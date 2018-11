Ex-futebolista David Belenguer será o novo presidente da SAD do Tondela

Ao fim de meses de impasse, luz ao fundo túnel: David Belenguer, antigo jogador do Celta de Vigo, do Getafe e do Betis, comprou a maioria das ações do Tondela e prepara-se para assumir a presidência da SAD do emblema beirão.Segundo notícias avançadas pela imprensa espanhola, o negócio foi concluído esta semana, sendo que os valores envolvidos e todos os contornos não foram ainda tornados públicos.A gestão do projeto ficará ao encargo da Hope Group, uma holding criada por Jiang Lizhang e dirigida por Belenguer, que detém também o controlo do Granada, de Espanha, e de 30% do Parma, de Itália. Antonio Cordon será, ao tudo indica, o principal responsável pela parte desportiva.Na próxima semana serão conhecidos mais detalhes sobre este negócio, num ato em que, de acordo com a imprensa do país vizinho, participará também Gilberto Coimbra, atual presidente do clube.