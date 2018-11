Expectativa por David Belenguer

Depois da apresentação do negócio da venda da maioria da SAD do Tondela a David Belenguer, cresce agora a expectativa sobre a eventual presença do espanhol nos próximos jogos dos beirões.O antigo futebolista regressou às suas lides após a conferência de imprensa, não sendo certo se irá estar presente no encontro de amanhã de manhã em Setúbal, para a Allianz Cup.Todavia, é praticamente seguro que assistirá ao próximo jogo em Tondela, que será frente ao Vale Formoso, para a Taça de Portugal.Em Tondela tudo voltou à normalidade, depois da azáfama dos últimos dias, com o clube a aguardar agora pela entrada em cena da Hope Group, que irá assumir a gestão do projeto.O plantel de Pepa realiza este sábado o último treino de preparação para o desafio frente ao V. Setúbal, no Bonfim. O encontro está agendado para a manhã de domingo.