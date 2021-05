Expectativa por Murillo

O avançado Jhon Murillo já não fez parte das opções do técnico Pako Ayestáran na receção ao Benfica, devido a uma lesão no pé direito, e ainda não há certezas se estará apto a entrar na estratégia para a visita ao Estádio do Bessa, uma vez que, apesar da expectativa em torno da sua disponibilidade, o venezuelano continua a trabalhar condicionado.