Fahd Moufi evolui para trabalho de campo

Depois de duas derrotas consecutivas, o Tondela voltou ao trabalho, na manhã deste sábado, com uma boa notícia. Fahd Moufi evoluiu para trabalho de campo. O lateral marroquino ainda não jogou desde a retoma do campeonato, por força de uma lesão muscular contraída no gémeo direito dias antes da deslocação ao Estádio da Luz.





Os auriverdes visitam o Belenenses SAD, na próxima quarta-feira, e Moufi pode bem ser convocado por Natxo González, mas, provavelmente, será prematuro chamá-lo a jogo.