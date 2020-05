Filipe Ferreira analisa preparação para a retoma: «Estamos no bom caminho»

Filipe Ferreira está ansioso para que chegue o momento do Tondela regressar à competição, após um período extenso sem jogos.

"O trabalho tem vindo a ser progressivo e estamos no bom caminho. Estar perto do nível competitivo é complicado, os jogos é que trazem esse bom ritmo e bom nível. Mas com o tempo vamos lá chegar", referiu o lateral-esquerdo, de 29 anos, aos meios do clube.O Tondela, note-se, já está a trabalhar em grupos. "A primeira semana foi complicada, com o trabalho individualizado, que não é tão próximo do futebol em si, foi mais físico e custou um bocado mais. Mas agora que estamos já a treinar com alguns grupos, já se assemelha cada vez mais ao treino normal e ao jogo. Sentimo-nos melhor assim", comentou.Isto numa fase em que as normas de segurança decretadas pelas autoridades sanitárias obrigam os jogadores a adotar um tipo de práticas a que não estavam habituados. "Claro que é diferente. No início custa sempre meter essas ideias na cabeça, de ter de levar o equipamento para casa, tomar banho em casa... São hábitos que se criam e acabamos por nos habituar", disse Filipe Ferreira.Para trás ficou um extenso período de isolamento social. "Foi complicado para todos, o único aspeto positivo foi, se calhar, a oportunidade de estar mais tempo com a família. Mas foi complicado, não poder sair de casa, tentar treinar com o que tínhamos deisponivel, mas já passou... Apesar de o grupo ter sido formado maioritariamente esta época, criámos uma boa união e espírito de grupo forte. Claro que, ao estarmos afastados tanto tempo uns dos outros, quando nos reunimos sentimos a felicidade de estarmos juntos outra vez, apesar de não conseguirmos conviver como era habitual", apontou.