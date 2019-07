Filipe Ferreira é reforço do Tondela

Filipe Ferreira é o mais recente reforço do Tondela. O lateral-esquerdo, de 28 anos, foi oficializado este sábado pelos beirões, numa nota na qual o emblema auriverde anunciou que o defesa assinou por duas temporadas, ou seja, até 2021.





Depois de na última temporada ter representado o Nacional, por empréstimo do Sturm Graz, Filipe Ferreira irá, assim, continuar em Portugal, desta feita no interior do país.O lateral junta-se a Bruno Wilson, João Vigário, Yohan Tavares, Manu Sánchez e Philipe Sampaio na lista de reforços.