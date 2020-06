Filipe Ferreira: «Estamos no bom caminho»

Filipe Ferreira destacou a boa resposta do Tondela em Alvalade (2-0), após os dois golos sofridos ainda na 1ª parte.





"Foi uma 1ª parte em que não entramos bem e o Sporting fez dois golos de bola parada. Foram eficazes nesse aspeto. Na 2ª parte melhorámos, subimos no terreno, fomos mais agressivos e demos uma boa resposta".O Tondela defronta na próxima jornada o P. Ferreira, num duelo importante na luta pela manutenção. O defesa desvalorizou."É um jogo importante, tal como todos os que faltam até ao final do campeonato e os que ficaram para trás. Se tivéssemos vencido hoje também era um jogo importante. É mais um jogo e com a resposta que demos aqui acho que estamos no bom caminho", disse Filipe Ferreira na 'flash' da Sport TV.